Дипотношения установили Китай и Панама

В Избранное

Скопировать

Панама, 13 июня. Панама и Китай установили дипломатические отношения. Об этом сообщает «Газета.ru».

С заявлением об установлении дипотношений между двумя странами выступил в телеобращении к нации панамский лидер. Хуан Карлос Варела назвал свершившийся факт «историческим» событием, отметив общие взгляды Панамы и КНР на важность глобализации.

Ввиду того, что обязательным условием для установления дипломатических отношений с Поднебесной является признание Тайваня ее частью, Панама разорвала контакты с Тайбэем.