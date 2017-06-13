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Дипотношения установили Китай и Панама
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Дипотношения установили Китай и Панама

6:44  13 Июня 2017
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Дипотношения установили Китай и Панама

Панама, 13 июня. Панама и Китай установили дипломатические отношения. Об этом сообщает «Газета.ru»

С заявлением об установлении дипотношений между двумя странами выступил в телеобращении к нации панамский лидер. Хуан Карлос Варела назвал свершившийся факт «историческим» событием, отметив общие взгляды Панамы и КНР на важность глобализации.

Ввиду того, что обязательным условием для установления дипломатических отношений с Поднебесной является  признание Тайваня ее частью, Панама разорвала контакты с Тайбэем.

#китай #панама
Константин Терехов
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