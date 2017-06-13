Генерал ВС США призвал продолжить борьбу с исходящими от России киберугрозами

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Вашингтон, 13 июня. Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд призвал продолжить борьбу с киберугрозами, которые исходят от КНДР и России. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в палате представителей конгресса США.

Громкое заявление Данфорд прозвучало в ответ на вопрос одного из конгрессменов о «растущей киберугрозе со стороны КНДР и России». В ответ генерал заявил, что США должны продолжать бороться с этой угрозой.

Джозеф Данфорд рассказал конгрессменам, что ВС США располагает 130 командами по противодействию киберугрозам, 70% из которых полностью укомплектованы. Генерал также отметил, что в США второй год подряд растет финансирование киберкомандования.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в стране, но не приводят доказательств своих теорий. Руководство РФ неоднократно опровергало эти обвинения.