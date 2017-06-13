Стало известно, когда Geely представит обновленный фастбэк Emgrand GT 

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Китайские СМИ узнали дату, когда компания Geely официально представит обновленную версию Emgrand GT.

По предварительным данным, презентация обновленного Geely Emgrand GT должна пройти уже 14 июля.

Фотошпионы ранее опубликовали в китайских СМИ первые фотографии новинки. Судя по снимкам, фастбэк получит переработанные бампера, изменится решетка радиатора, в салоне появится сенсорный блок управления климатом.

В России продажи Geely Emgrand GT стартовали в феврале 2017 года. Его стоимость в зависимости от комплектации колеблется от 1 389 000 до 1 739 000 рублей.