Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, скончался в больнице

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Количество погибших в аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 14 человек. О том, что в больнице скончался водитель автобуса, попавшего в крупное ДТП сообщила представитель минздрава региона.

«Тринадцатого июня в 09.15 (03.15 по московскому времени — Прим. ФАН) скончался четырнадцатый пострадавший, который находился в реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы. Скончался водитель автобуса», — сказала она.

Представительница ведомства также отметила, что сейчас в больнице остается одна женщина, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что на 702 километре федеральной трассы «Байкал», около населенного пункта Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края опрокинулся автобус, который перевозил людей из села Красный Чикой в Читу. В транспортном средстве находился 51 человек. В результате трагедии 36 пассажиров получили ранения и травмы различной степени тяжести.

В автобусе находились паломники. Они возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Ежегодно в июне, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», в селе Урлук проходит крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Он собирает свыше тысячи паломников.

В настоящее время врачи продолжают бороться за жизни пострадавших: 19 человек находятся в реанимации, в том числе одна девочка — в состоянии комы.

«В реанимации разных больниц Забайкальского края и Республики Бурятия находятся 19 человек. В их числе две девочки, они размещены в больнице скорой медицинской помощи в Бурятии. Состояние одной девочки — стабильно тяжелое, она прооперирована, в сознании. Вторая девочка в коме, без сознания, прооперирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких» — рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Также в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются двое пострадавших, которых пока нельзя перевозить. Их состояние стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, им оказывают необходимое лечение. Консультации этих пострадавших провели главные травматолог и реаниматолог России.

В краевой клинической больнице Читы находятся еще 11 человек, пять из них — в реанимации. Состояние этих больных оценивают как стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет. Шесть человек помещены в отделения общей травматологии, общей хирургии и нейрохирургии краевой клинической больницы Читы, пять из них — в состоянии средней степени тяжести, состояние одного оценивают как удовлетворительное.

Девять пострадавших размещены в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ. Все они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, они получают специальное лечение, по оценке врачей, динамика положительная.

Уголовное дело о ДТП с автобусом в Забайкалье передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности работников компании, обслуживающей дорогу.

«К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся», — пояснили в региональном СУ СК.

Сообщалось, что на участке трассы, где произошла авария, не так давно было снято ограждение и проводились работы.

Во вторник на Забайкалье объявлен день траура, в память о погибших в ДТП с автобусом. Будут приспущены государственные флаги РФ и флаги региона. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Губернатор Наталья Жданова объявила 13 июня днем траура. В этот день будут приспущены государственные флаги РФ и флаги региона. СМИ рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия», — сообщили там.

В читинской епархии уже заявили о том, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщил побывавший на месте аварии митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский, глава Забайкальской митрополии Димитрий. Он также выразил глубокие соболезнования и пообещал молиться «об упокоении усопших и о выздоровлении раненых».