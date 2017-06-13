Власти Забайкалья объявили траур по погибшим в аварии паломникам

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Чита, 13 июня. Сегодняшний день объявлен в Забайкальском крае днем траура по жертвам страшного ДТП с автобусом, которое унесло жизни более десятка человек, включая детей.

«В день траура на всей территории Забайкальского края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Забайкальского края», — указано в сообщении, опубликованном пресс-службой губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.

Власти региона обратились к телерадиокомпаниям и учреждениям культуры с предложением отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.

Напомним, как ранее сегодня сообщала «Газета.ru», количество погибших в автокатастрофе в Забайкалье достигло 14 человек — водитель перевернувшегося автобуса скончался в больнице. Катастрофа произошла на 702-м километре федеральной трассы «Байкал».