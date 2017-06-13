Сирия: российские военные доставили гумпомощь в осажденный ИГ Дейр эз-Зор

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Хмеймим (Сирия), 13 июня. В ходе совместной операции сирийских ВВС и российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в район города Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии Ил-76 сбросил на парашютах платформы с 20 тоннами гуманитарной помощи.

Как сообщил журналистам представитель Центра примирения, Ил-76 с высоты четырех тысяч метров парашютным способом доставил продукты питания и медикаменты. Общий вес гуманитарной помощи составил 20 тонн.

По словам офицера, город с населением в 200 тыс. человек был окружен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 2014 году. Местные жители все это время живут в условиях гуманитарной катастрофы. Доставить помощь в город другим способом невозможно.