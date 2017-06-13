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Ученые предложили терроформировать Марс за 1000 лет
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Ученые предложили терроформировать Марс за 1000 лет

6:24  13 Июня 2017
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Ученые предложили терроформировать Марс за 1000 лет

Вашингтон, 13 июня. Американский инженер Роберт Зубрин предложил, как сделать Марс пригодным для жизни к 3150 году.

Зубрин предложил оригинальный способ терроформирования Марса с помощью парникового эффекта. Ученый считает, что на планете нужно построить зеркало диаметром 250 км. С его помощью можно будет повысить температуру на поверхности планеты и растопить лед.

Инженер считает, что со временем атмосфера Марса наполнится углекислым газом, который поможет планете сохранять энергию солнечного света и спровоцирует парниковый эффект. По словам Зубрина, его проект рассчитан на 1000 лет и полностью терроформировать Марс можно будет к 3150 году.

Ученые предложили терроформировать Марс за 1000 лет

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что американские ученые предложили в 2018 году разбить на Марсе огород.

Виталий Малясев
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