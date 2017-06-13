Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 5 километров

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Петропавловск-Камчатский, 13 июня. Вулкан Ключевской, что на Камчатке, во вторник утром выбросил столб пепла на высоту пять километров над уровнем моря.

Как передает «Газета.ru», со ссылкой на региональное управление МЧС, высота самого вулкана составляет 4750 метров, таким образом непосредственно высота столба пепла составила порядка 250 метров.

По данным спасательного ведомства, текущая роза ветров позволяет судить, что пепловое облако от вулкана минует населенные пункты, однако в МЧС ведут постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, что на днях камчатские вулканы Ключевской и Шивелуч выбросили столбы пепла на семь и восемь тысяч метров над уровнем моря.