В США задержали экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли

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Вашингтон, 13 июня. Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли задержан в Майами. Об этом сообщает электронное издание Estrella.

Информацию о задержании в США Мартинелли порталу подтвердили родственники экс-президента Панамы. Ожидается, что Мартинелли в ближайшее время экстрадируют на родину.

Ранее Газета.ru сообщила, что власти Панамы направили в Госдепартамент США запрос с требованием выслать Рикардо Мартинелли на родину. В конце мая 2017 года Интерпол объявил экс-президента Панамы в международный розыск.

Напомним, Рикардо Мартинели был президентом Панамы с 2009 по 2014 год. На родине его обвиняют в коррупции, слежке за политическими противниками и продаже панамских виз. В Панаме Мартинели грозит длительный тюремный срок.