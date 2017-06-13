Взрыв прогремел в университете в Сеуле, один человек пострадал

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Сеул, 13 июня. Взрыв прогремел сегодня в элитном сеульском Университете Ёнсе, когда утром во вторник профессор университета по фамилии Ким вскрыл присланную ему посылку. Как сообщает телеканал KBS, полиция Южной Кореи не исключает версии террористического акта.

В результате взрыва профессор Ким получил ожоги и легкие ранения лица и рук, его жизнь вне опасности. По словам пострадавшего профессора архитектуры, посылку он обнаружил висящей на дверной ручке его кабинета, когда пришел утром на работу. При попытке распаковать ее коробка взорвалась.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные подразделения полиции Сеула. В качестве основных версий рассматриваются версия терроризма и месть кого-то из бывших студентов.