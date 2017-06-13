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Происшествия
Взрыв прогремел в университете в Сеуле, один человек пострадал
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Взрыв прогремел в университете в Сеуле, один человек пострадал

6:17  13 Июня 2017
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Взрыв прогремел в университете в Сеуле, один человек пострадал

Сеул, 13 июня. Взрыв прогремел сегодня в элитном сеульском Университете Ёнсе, когда утром во вторник профессор университета по фамилии Ким вскрыл присланную ему посылку. Как сообщает телеканал KBS, полиция Южной Кореи не исключает версии террористического акта.

В результате взрыва профессор Ким получил ожоги и легкие ранения лица и рук, его жизнь вне опасности. По словам пострадавшего профессора архитектуры, посылку он обнаружил висящей на дверной ручке его кабинета, когда пришел утром на работу. При попытке распаковать ее коробка взорвалась.

Взрыв прогремел в университете в Сеуле, один человек пострадал

В настоящее время на месте происшествия работают специальные подразделения полиции Сеула. В качестве основных версий рассматриваются версия терроризма и месть кого-то из бывших студентов.

Валентин Меликов
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