Покинувший «Зенит» Луческу запросил у «Бурсаспора» зарплату в 3,5 млн евро

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Москва, 13 июня. Мирча Луческу, покинувший пост главного тренера петербургского клуба «Зенит», мог бы возглавить турецкий футбольный клуб «Бурсаспор».

Как сообщает sport.ro, ранее состоялись переговоры Луческу с президентом «Бурсаспор», в которых принял участие еще один представитель турецкой команды. Однако клуб отказался от услуг Луческу после того, как тот запросил зарплату в 3,5 млн евро за сезон.

Мирча Луческу возглавил клуб с берегов Невы летом 2016 года. В Лиге Европы «Зенит» завершил выступление в 1/16 финала, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

Ранее СМИ сообщали, что румынский специалист может продолжить работу с сине-бело-голубыми в ином качестве.