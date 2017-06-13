Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Защитник «Зенита» Кришито хочет вернуться в «Дженоа»
Triangle Created with Sketch.

Защитник «Зенита» Кришито хочет вернуться в «Дженоа»

6:01  13 Июня 2017
138

Защитник «Зенита» Кришито хочет вернуться в «Дженоа»

С.-Петербург, 13 июня. Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа».

Как пишет «Газета.ru», футболист уже не раз высказывал мысли о возвращении в родные пенаты, и, судя по всему, в летнее трансферное окно Кришито таки сможет вновь заиграть в Генуе.

Так, по данным итальянских СМИ, в «Дженоа» предложили футболисту пятилетний контракт на 1,2 млн  евро в год. Добавим, что Действующее соглашение защитника с «Зенитом» истекает в 2018 году.

#петербург #зенит
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть