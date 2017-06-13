Защитник «Зенита» Кришито хочет вернуться в «Дженоа»

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С.-Петербург, 13 июня. Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа».

Как пишет «Газета.ru», футболист уже не раз высказывал мысли о возвращении в родные пенаты, и, судя по всему, в летнее трансферное окно Кришито таки сможет вновь заиграть в Генуе.

Так, по данным итальянских СМИ, в «Дженоа» предложили футболисту пятилетний контракт на 1,2 млн евро в год. Добавим, что Действующее соглашение защитника с «Зенитом» истекает в 2018 году.