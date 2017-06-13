Сирия новости 13 июня 07.00: Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, SDF атакуют Ракку с юго-запада
Сирия, 13 июня. Отходящая САА взрывает боеприпасы в Идлибе, курдские войска атакуют Ракку с юго-запада. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отходящие правительственные войска взорвали боеприпасы в Идлибе.
Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила 2 бульдозера иранской группировки (союзники САА) в населенном пункте Таль-Даква в провинции Дамаск.
ВВС международной коалиции во главе с США: уничтожили в деревне Абу-Каима 2 транспортных средства ИГ, оборудованных тяжелым оружием.
Курды: продвигаются к городу Ракка с юго-западной стороны, захватывая при этом холмы с позициями ИГ, артиллерия SDF убила 4 мирных жителей в Ракке, бойцы SDF**** захватили «шахид-мобиль» ИГ в Ракке.
Провинция Дамаск
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@UmayyahYazid) один из источников, боевики ССА уничтожили 2 бульдозера иранской группировки (союзники САА) в населенном пункте Таль-Даква, Бадиа.
Провинция Алеппо
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Aleppo 24, в городе Кобани на северо-востоке провинции по неизвестным причинам уже 6 дней нет воды.
Провинция Дейр эз-Зор
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, компания по вакцинации детей от полиомелита началась в городе Абу-Кемаль.
Провинция Даръа
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@UmayyahYazid) один из источников, Оппозиционная группировка «Альвия аль-Фуркан» отправила свое подкрепление из провинции Кунейтра в город Даръа.
Провинция Идлиб
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AllyOfTruth) один из источников, в городе Идлиб вчера вечером прогремел мощный взрыв. По неподтвержденным данным – это отходящие правительственные войска взрывали боеприпасы.
Провинция Ракка
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AzadiRojava) один из курдских источников, курдские войска продвигаются к городу Ракка с юго-западной стороны, захватывая при этом холмы с позициями ИГ.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@snhr) один из независимых источников, 4 человека погибли в результате обстрела артиллерии SDF в районе Саиф аль Давла в городе Ракка.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) один из источников, бойцы SDF захватили «шахид-мобиль» ИГ в восточном районе аль-Машлаб в городе Ракка.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Raqqa 24, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили в деревне Абу-Каима 2 транспортных средства ИГ, оборудованных тяжелым оружием.
Провинция Эс-Сувейда
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@JohnArterbury) один из источников, жители города Сувейда подожгли полицейский штаб после того как был задержан местный правозащитник по имени Гибран Мурад.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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