Путин возложил ответственность на США за их подлые тайные операции: соцсети обсуждают интервью президента РФ

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Показ первой части документального фильма голливудского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине состоялся в США. Стоун попросил главу РФ рассказать о своем прошлом, отметив, что на Западе практически ничего неизвестно об этой части жизни российского лидера.

Дела семейные

В первой части фильма, который был показан телеканалом Showtime, Владимир Путин рассказал, что родился в Ленинграде. Он вспомнил и о своем отце, который работал на заводе. Глава России поделился тем, что много времени проводил на улице и во дворе и отметил, что с тех пор как начал заниматься спортом, его жизнь стала лучше.

Владимир Путин признался голливудскому режиссеру, что очень любит своих внуков, но, к сожалению, ему редко удается найти время для них. Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми.

«У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — сообщил он.

Глава России также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — сказал он.

Отношения с США

Но разговор с российским лидером у американского кинорежиссера получился не только о личном. Отвечая на вопрос Стоуна об отношениях между Россией и США, Владимир Путин отметил, что открытость России перед США и другими странами была настолько широкой, что распространялась и на ядерные силы.

При этом глава РФ добавил, что политика нашей страны по принципиальным вопросам остается прежней, несмотря на сменяемость властей.

Америка считает себя единственной мировой державой, а ее гражданам вбили в голову их исключительность, считает российский лидер. Это, в свою очередь, породило имперскость в обществе США и руководство страны действует в соответствии с данной логикой. Но, добавил президент РФ, все контролировать невозможно в мире и это к тому же не отвечает интересам граждан Америки.

Когда распался СССР, США попали в ловушку, и у них возникла иллюзия, что они управляют всем на планете. А ловушка эта заключалась в том, что страна и ее лидер стали действовать неэффективно.

Борьба с терроризмом

Владимир Путин также заявил в интервью Оливеру Стоуну, что Россия рассчитывала на поддержку США в тот момент, когда начались действия против террористов в Чечне. Он пояснил, что во время боевых действий в Афганистане, которые начал президент США Джордж Буш-младший, Россия оказала Америке помощь, предоставив базу в Таджикистане, которую использовал во времена афганского конфликта СССР, а также снабжала военных США развединформацией против террористов.

По словам президента Путина, у нашей страны были доказательства причастности некоторых сотрудников американских спецслужб к переброске боевиков на Кавказ и Джордж Буш-младший даже видел список фамилий этих людей.

Ошибки прошлого

Ошибкой, назвал президент РФ, действия последнего советского лидера Михаила Горбачева, который на бумаге не закрепил гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Владимир Путин отметил, что в политике надо вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают.

Российский лидер пояснил, что, когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, официальные лица в США и руководство альянса, в частности генсек НАТО 1988-1994 годов Манфред Вернер, убеждали СССР в том, что восточную границу НАТО не отодвинут дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.

«Очень информативно и интригующе»

Пользователи социальных сетей уже вовсю обсуждают первую часть фильма Оливера Стоуна.

«Вау, Шоу Оливера Стоуна «The Putin Interviews» было потрясающе, не терпится посмотреть еще», — пишут они.

«Первая часть «The Putin Interviews» была очень хороша. Очень информативно и интригующе. Жду не дождусь второй части».

The first part of the @TheOliverStone #PutinInterview was really good. Very informative and intriguing. I look forward to seeing part 2. — Secretary Bissig (@mikebissig) June 13, 2017

Они отмечают, что «Путин полностью возложил ответственность на США за их подлые тайные операции, нацеленные на дестабилизацию России путем поддержки террористов в Афганистане».

#Putin totally called the U.S. out on their sneaky covert operations to destabilize Russia by supporting terrorists #CHECHNYA #Showtime pic.twitter.com/feA5TvpqvV — gab.ai/jimmysllama (@jimmysllama) June 13, 2017

А пользователи из США даже заметили, что Владимир Путин «гораздо более умный и изысканный», чем Дональд Трамп.

И даже те, кто не являются поклонниками голливудского режиссера отмечают качество его работы

«Как бы мне не нравился Оливер Стоун, его первая часть интервью с Владимиром Путиным, которая сейчас в эфире, это невероятно информативная работа».

As much as I dislike Oliver Stone, his Part 1 interview of Vladimir Putin @Showtime on air now is an incredibly informative piece of work. — Donald Chick Foret (@chickforet) June 13, 2017

Показ в России

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начался в США сегодня и завершится 15 июня. Кроме первой части, были опубликованы и еще несколько фрагментов интервью.

В России картину покажет Первый канал. Фильм будет транслироваться с 19 по 22 июня.