Скончался водитель попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса

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Чита, 13 июня. Водитель попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса скончался в реанимации Петровск-Забайкальской центральной райбольницы, сообщает Минздрав региона.

Мужчина стал 14-й жертвой страшного ДТП в Забайкальском крае. В настоящее время в Петровск-Забайкальской больнице остается пассажирка разбившегося автобуса. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, стабильное. Женщина подключена к аппарату ИВЛ в отделении реанимации.

В Краевой клинической больнице остаются 11 пострадавших в ДТП пассажиров автобуса, пять из них в реанимации. В Городской клинической больнице также остаются 11 человек: 10 в отделении травматологии, одна пострадавшая помещена в реанимацию. В отделении реанимации больницы скорой помощи находятся две несовершеннолетние девочки. Одна из них остается в коме.

Из 12 пострадавших, которых после ДТП доставили в Бурятию, девять находятся Республиканской больнице им. Семашко в стабильном тяжелом состоянии. Одна из пострадавших скончалась 12 июня.

Напомним, страшное ДТП произошло в ночь на 12 июня на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус, в котором находился 51 человек, съехал с дороги и перевернулся. В аварии погибли 14 человек, 40 получили травмы.