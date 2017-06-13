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Новости Сирии
Сирия: правительственная армия наступает на противника к востоку от Дамаска
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Сирия: правительственная армия наступает на противника к востоку от Дамаска

6:01  13 Июня 2017
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Сирия: правительственная армия наступает на противника к востоку от Дамаска

Дамаск, 13 июня. В ходе ожесточенных боев силам правительственной армии Сирии удалось занять большую часть основных точек в районе Хош аль-Давахира к востоку от Дамаска.

Как сообщают источники с мест, бойцы САА заняли семь основных точек, среди которых медицинский центр, окружающие его фермы и сельскохозяйственный центр.

Продолжаются столкновения с противником в районе мечети Ат-Таква и фабрики пластиковых изделий. Войска отступили из этих точек около двух дней назад и сейчас они контролируются террористами.

Валентин Меликов
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