Сирия: правительственная армия наступает на противника к востоку от Дамаска
Дамаск, 13 июня. В ходе ожесточенных боев силам правительственной армии Сирии удалось занять большую часть основных точек в районе Хош аль-Давахира к востоку от Дамаска.
Как сообщают источники с мест, бойцы САА заняли семь основных точек, среди которых медицинский центр, окружающие его фермы и сельскохозяйственный центр.
#Syria #Damascus #EastGhouta #EasternGhouta Situation Update from #SAA about 11 hours ago about Hosh Al Dawahira Front & Points. pic.twitter.com/wFIoZki4Xu— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 13, 2017
Продолжаются столкновения с противником в районе мечети Ат-Таква и фабрики пластиковых изделий. Войска отступили из этих точек около двух дней назад и сейчас они контролируются террористами.