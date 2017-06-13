Японская бизнес-миссия от JETRO оценит перспективы Дальнего Востока

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Владивосток, 13 июня. Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) впервые организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию. Представители 22 японских компаний посетят в Хабаровске и Владивостоке торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов, сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего востока.

JETRO 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток. По словам главы представительства миссии в Москве Кунихиро Номуры, бизнесмены посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов.

В марте этого года в преддверии планируемой бизнес-миссии JETRO выпустило для японских предпринимателей исследование «Стиль Владивостока и Хабаровска», в проведено исследование рынка двух регионов с особым акцентом на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.