Ливия предупреждала Великобританию о террористе из Манчестера

В Избранное

Скопировать

Лондон, 13 июня. Специальные службы Ливии следили за манчестерским террористом и передавали эти данные британским властям.

Как сообщает «Газета.ru», информация об этом была озвучена в эфире телеканала BBC, источник которого сообщил, что спецслужбы Ливии вели слежку за Салманом Абеди и его отцом.

Правда, какого рода сведения и насколько полными они были, не сообщается. При этом отмечается, что делясь важной информацией, в Ливии стремились к налаживанию сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, что взрыв на стадионе в Манчестере прогремел 22 мая, в результате теракта погибли 22 человека, пострадали порядка 120 человек.