Ливия предупреждала Великобританию о террористе из Манчестера
Лондон, 13 июня. Специальные службы Ливии следили за манчестерским террористом и передавали эти данные британским властям.
Как сообщает «Газета.ru», информация об этом была озвучена в эфире телеканала BBC, источник которого сообщил, что спецслужбы Ливии вели слежку за Салманом Абеди и его отцом.
Правда, какого рода сведения и насколько полными они были, не сообщается. При этом отмечается, что делясь важной информацией, в Ливии стремились к налаживанию сотрудничества в сфере безопасности.
Напомним, что взрыв на стадионе в Манчестере прогремел 22 мая, в результате теракта погибли 22 человека, пострадали порядка 120 человек.