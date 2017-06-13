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Экономика
Руководитель автоконцерна Opel покинул свой пост
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Руководитель автоконцерна Opel покинул свой пост

5:47  13 Июня 2017
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Руководитель автоконцерна Opel покинул свой пост

Берлин, 13 июня. Руководитель немецкого автомобильного концерна Opel Карл-Томас Нойман уходит со своего поста, уступая его преемнику — Михаэля Лошеллера. Нойман останется членом правления до завершения сделки по продаже принадлежащих американцам из General Motors немецкого Opel и британского Vauxhall европейской группе компаний PSA.

«Я не сомневаюсь в том, что Opel/Vauxhall, осуществив сделку с PSA, будет еще успешнее и сильнее. Я сначала полностью сконцентрируюсь на завершении этой транзакции и затем возьму время для того, чтобы обдумать свои последующие шаги», — приводятся в сообщении пресс-службы Opel слова Карла-Томаса Ноймана.

Руководитель автоконцерна Opel покинул свой пост

Напомним, как стало известно в марте, марки Opel и Vauxhall будут вскоре принадлежать группе компаний Peugeot Citroen Automobiles. Карл-Томас Нойман возглавлял Opel с марта 2013 года.

Валентин Меликов
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