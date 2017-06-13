Британские консерваторы простили Мэй за провал на выборах

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Лондон, 13 июня. Парламентарии-консерваторы выразили «уверенную поддержку» Терезе Мэй на посту премьер-министра и партийного лидера, несмотря на неудачу на прошедших 8 июня парламентских выборах. Такое заявление сделал вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер.

Накануне Мэй на встрече с членами партии выразила свое согласие начать диалог об отказе от жесткого Brexit с теми, кто придерживается идеи интеграции с Европой.

Уокер в интервью BBC заявил, что восхищается Мэй за то, что та «взяла полную ответственность за избирательную кампанию». При этом он добавил, что члены парламента «выразили ей уверенную поддержку».

Как сообщала «Газета.ру», ранее некоторые политики предсказывали, что Мэй, лишившая партию абсолютного большинства в парламенте, может под давлением критики покинуть пост премьера.