Стал известен фаворит в футбольном матче между Францией и Англией

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Москва, 13 июня. По версии букмекерских контор, победу в сегодняшнем товарищеском мачте над англичанами одержат французы.

Как пишет «Газета.ru», такого прогноза придерживается большинство букмекерских контор, безоговорочно отдавая предпочтение «трехцветным». Так коэффициент сборной Франции составляет 1,87.

Поставить на ничью можно за 3.45, на победу Англии — 4.40. Добавим, что товарищеская игра между Францией и Англией начнется во вторник 13 июня в 22:00 по московскому времени.