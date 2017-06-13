Медики назвали самую «толстую» страну в мире

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Москва, 13 июня. Свыше двух миллиардов людей по всему миру страдает от лишних килограммов и крайних форм ожирения. Лидером по числу тучных людей являются Соединенные Штаты. Таковы результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine.

Один из авторов исследования Кристофер Мюррей из университета Вашингтона в Сиэтле (США) называет лишний вес эпидемией и подчеркивает, что он становится причиной повышения риска развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней.

По данным Всероссийской организации здравоохранения, от ожирения страдает почти треть населения. Согласно прогнозам, жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 млрд к 2025 году, а доля людей с крайними формами ожирения в то время достигнет 17%.

Мюррей с коллегами проследили, как распространялась эпидемия ожирения по 195 странам мира за последние 45 лет. По подсчетам ученых, примерно 2,2 млрд людей во всех странах мира страдало от лишнего веса в 2015 году. Цифры постоянно растут.

Согласно полученным данным, с 1980 года людей с крайней формой ожирения удвоилось сразу в 70 государствах. Примерно 4 млн взрослых и детей умирает каждый год из-за проблем с весом и сопутствующих болезней.

Своеобразный антирейтинг ожирения возглавили США. Здесь свыше 13% молодых американцев и детей и 24% взрослых страдает от крайних форм ожирения. Рекордное число взрослых с ожирением наблюдается в Египте — более трети населения.

Как сообщала ранее «Газета.ру», американские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому легкое ожирение оказывает благоприятное влияние на работу иммунной системы.