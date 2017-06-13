Работа музея в Вашингтоне была парализована из-за странного предмета

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Вашингтон, 13 июня. Работа Национального музея афроамериканской истории и культуры, что в столице США, была парализована из-за найденного подозрительного предмета.

Как пишет «Газета.ru», сразу после обнаружения потенциально опасной находки персонал и посетители музея были срочно эвакуированы, а на место ЧП вызваны правоохранительные органы и специалисты по обезвреживанию бомб.

Как уточняется, для того, чтобы исключить опасность, полицейским понадобился час, однако спустя это время музей так и не был открыт – правоохранители решили перестраховаться и обследовать здание целиком.