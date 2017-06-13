Глава Пентагона пожаловался на низкую боеготовность армии США

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Вашингтон, 13 июня. По словам министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса, он был «поражен» изменениями, которые произошли в вооруженных силах США за четыре года после его отставки и считает, что только увеличение военного бюджета может повысить боеготовность армии США. Об этом министр обороны рассказал в ходе слушаний по поводу увеличения бюджета Пентагона в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

«Четыре года спустя я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности, — заявил отставной генерал Джеймс «Бешеный пес» Мэттис — Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение многих лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования Пентагона и стабильных бюджетов».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», администрация в Вашингтоне попросила у конгресса США увеличить финансирование вооруженных сил до 639 млрд долларов в следующем году.