Российскому экспорту помогут с кредитами

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Москва, 13 июня. Российский экспортный центр (РЭЦ) запустит в июле программу поддержки экспортеров продукции из России через субсидирование процентных ставок коммерческих банков. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в центре.

В программе смогут участвовать банки с капиталом не менее 25 млрд рублей. Из бюджета на ее реализацию выделят 3,3 млрд рублей. В РЭЦ сообщают, что при максимальном сроке кредита в три года субсидии помогут снизить ставки для покупателей российского экспорта на 3% в иностранной валюте и на 4% в рублях.

«Фактическая компенсация будет происходить уже по факту уплаты процентов: то есть когда банк получил проценты, он дает нам подтверждающие документы, мы ему перечисляем средства, поэтому на самом деле фактическое расходование средств в этом году будет существенно меньше», — рассказал изданию управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу РЭЦ Никита Гусаков.

Он также отметил, что программа будет востребована при экспорте в развивающиеся страны, в то время как европейским компаниям субсидирование процентных ставок не потребуется.

По данным издания, правительство России уже подписало соответствующее постановление, в настоящее время готовится соглашение с Минэкономразвития.