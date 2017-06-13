Путин заявил, что не станет давать оценки деятельности Горбачева и Ельцина

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. В ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин заявил, что не станет давать какие-то оценки по поводу деятельности своего предшественника на посту президента России Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева.

«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина, — заявил Владимир Путин в ходе интервью. — У Ельцина, как и у каждого из нас, были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности, он был в состоянии брать эту ответственность на себя».

Путин упомянул также, что Михаил Горбачев и его окружение не знали, какие именно перемены нужны СССР, но чувствовали их необходимость.