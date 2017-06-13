Путин рассказал Стоуну о своих родителях и желании работать в КГБ
Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своем детстве, семье и о том, как появилось желание работать в КГБ.
Путин отметил, что его отец работал механиком на заводе и принимал участие в Великой Отечественной войне, причем был отправлен на один из самых опасных участков Ленинградского фронта.
У своих родителей Путин был поздним ребенком.
«Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда», — рассказал российский президент.
Отвечая на вопрос о работе в КГБ, Путин отметил, что в советских вузах была система распределения, и он попал в спецслужбу именно так.
«И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ», — подчеркнул Путин.