Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин рассказал Стоуну о своих родителях и желании работать в КГБ
Triangle Created with Sketch.

Путин рассказал Стоуну о своих родителях и желании работать в КГБ

4:56  13 Июня 2017  /обновлено: 5:03  13 Июня 2017
531

 

Путин рассказал Стоуну о своих родителях и желании работать в КГБ

Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своем детстве, семье и о том, как появилось желание работать в КГБ.

Путин отметил, что его отец работал механиком на заводе и принимал участие в Великой Отечественной войне, причем был отправлен на один из самых опасных участков Ленинградского фронта.

У своих родителей Путин был поздним ребенком. 

«Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда», — рассказал российский президент. 

Отвечая на вопрос о работе в КГБ, Путин отметил, что в советских вузах была система распределения, и он попал в спецслужбу именно так. 

«И меня распределили туда работать. И я хотел там работать. Больше того, я поступил на юридический факультет, потому что хотел работать в КГБ», — подчеркнул Путин. 

#путин #стоун
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть