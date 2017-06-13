В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своем детстве, семье и о том, как появилось желание работать в КГБ.

Путин отметил, что его отец работал механиком на заводе и принимал участие в Великой Отечественной войне, причем был отправлен на один из самых опасных участков Ленинградского фронта.

У своих родителей Путин был поздним ребенком.

«Они до этого потеряли двух детей, одного из них — во время войны, во время блокады Ленинграда», — рассказал российский президент.

Отвечая на вопрос о работе в КГБ, Путин отметил, что в советских вузах была система распределения, и он попал в спецслужбу именно так.