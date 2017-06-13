Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин

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Москва, 13 июня. Во власти генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, как и его ближайшее окружение, не понимали, какие именно перемены необходимы СССР, хотя и понимали необходимость перемен в стране. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Тогдашние лидеры России, по словам Путина, не понимали, как добиться изменения ситуации в стране, поэтому «довели до распада страны».