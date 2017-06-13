Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин
Москва, 13 июня. Во власти генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, как и его ближайшее окружение, не понимали, какие именно перемены необходимы СССР, хотя и понимали необходимость перемен в стране. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.
Тогдашние лидеры России, по словам Путина, не понимали, как добиться изменения ситуации в стране, поэтому «довели до распада страны».
«Они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться, — заявил президент. — Заслуга Горбачева в том, что он почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная».