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Политика
Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин
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Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин

4:56  13 Июня 2017
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Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин

Москва, 13 июня. Во власти генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, как и его ближайшее окружение, не понимали, какие именно перемены необходимы СССР, хотя и понимали необходимость перемен в стране. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе интервью с американским режиссером Оливером Стоуном.

Тогдашние лидеры России, по словам Путина, не понимали, как добиться изменения ситуации в стране, поэтому «довели до распада страны».

Горбачев не знал, какие перемены нужны СССР, и это привело к распаду страны — Путин

«Они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться, — заявил президент. — Заслуга Горбачева в том, что он почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная».

#путин #горбачев
Валентин Меликов
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