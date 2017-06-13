Путин: Россия хотела поддержать Вашингтон после событий 11 сентября

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Вашингтон, 13 июня. Россия после терактов 11 сентября 2001 года в США отменила запланированные военные учения, чтобы продемонстрировать, что поддерживает Вашингтон, рассказал Оливеру Стоуну российский лидер Владимир Путин.

Владимир Путин прокомментировал события 11 сентбяря 2001 года, отметив, что в знак солидарности с Вашингтоном Москва отменила военные ученые. «Да, мы как раз на следующий день запланировали наши учения наших ядерных стратегических сил. Я их отменил, так как хотел, чтобы президент США знал об этом, ну и понимал, что в такой ситуации первые лица нуждаются в морально-политической поддержке», — пояснил Путин, добавив, что российской стороне хотелось продемонстрировать такую поддержку.

По словам Владимир Путина, Джордж Буш-младший казался человеком, с которым можно было вести дела. «Я почувствовал, что это человек, с которым можно договариваться, вести дело. Во всяком случае, есть надежда на это», — отметил российский лидер. Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 боевиков из террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера, два из которых были направлены на башни-близнецы в Нью-Йорке. В результате теракта погибли 2977 человек.