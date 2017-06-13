Путин рассказал, как заставил олигархов работать по справедливым законам

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Москва, 13 июня. Большинство олигархов в России согласились работать по справедливым законам, но некоторым это не понравилось. Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал президент России Владимир Путин.

«Я представителям большого бизнеса сказал - это был откровенный честный разговор - прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — заявил президент России.

Путин отметил, что абсолютное большинство олигархов в России согласились работать по справедливым законам. Против оказались лишь немногие представители крупного бизнеса, которые заработали состояние не талантом, а умением построить отношения с властью.