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Политика
Путин рассказал, как заставил олигархов работать по справедливым законам
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Путин рассказал, как заставил олигархов работать по справедливым законам

4:55  13 Июня 2017
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Путин рассказал, как заставил олигархов работать по справедливым законам

Москва, 13 июня. Большинство олигархов в России согласились работать по справедливым законам, но некоторым это не понравилось. Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал президент России Владимир Путин.

 «Я представителям большого бизнеса сказал - это был откровенный честный разговор - прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — заявил президент России.

Путин отметил, что абсолютное большинство олигархов в России согласились работать по справедливым законам. Против оказались лишь немногие представители крупного бизнеса, которые заработали состояние не талантом, а умением построить отношения с властью.

«Это не понравилось тем, кто зарабатывает свои миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Этим не понравилось. Но это единицы», — рассказал Владимир Путин.

#владимир путин #россия
Алексей Громов
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