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Вашингтон, 13 июня. Дмитрий Медведев в свою бытность президентом России полностью самостоятельно исполнял свои обязанности, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В период с 2008 по 2012 гг. президентом России был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин исполнял обязанности премьер-министра. Путин подчеркнул, что несмотря на то, что он продолжал работать «много и в целом весьма успешно», президентом России все же был другой человек.