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Политика
Путин: Медведев был полностью самостоятельным президентом
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Путин: Медведев был полностью самостоятельным президентом

4:45  13 Июня 2017  /обновлено: 4:50  13 Июня 2017
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Медведев был полностью самостоятельным президентом — Путин

Вашингтон, 13 июня. Дмитрий Медведев в свою бытность президентом России полностью самостоятельно исполнял свои обязанности, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

В период с 2008 по 2012 гг. президентом России был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин исполнял обязанности премьер-министра. Путин подчеркнул, что несмотря на то, что он продолжал работать «много и в целом весьма успешно», президентом России все же был другой человек. 

 «Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — отметил Путин.

#путин #медведев
Владимир Багров
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