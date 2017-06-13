Путин заявил, что хотел сделать приватизацию системной и справедливой

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Вашингтон, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин сказал, что никогда не хотел остановить приватизацию, начавшуюся в 1990-х годах, но ей нужно было придать более системный и справедливый характер. Такое мнение он высказал в интервью Оливеру Стоуну.

Глава государства Владимир Путин сказал, что не останавливал приватизацию. «Я просто попытался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Мы прекратили действия схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами, к утрате государственного контроля над некоторыми стратегическим отраслями или к их развалу», — прокомментировал президент. Он подчеркнул, что его задачей была не остановка приватизации, а придание ей системного и справедливого характера. Слова российского лидера передает телеканал Showtime.