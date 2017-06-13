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Москва, 13 июня. США используют террористов, чтобы дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России. Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что Холодная война осталась в прошлом, и теперь у России прозрачные отношения со всем миром, включая США и Европу. Такой же открытости в Москве ожидали и от запада, но вместо этого в России увидели, что «американские спецслужбы как раз поддерживают террористов».