США используют террористов, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию в РФ — Путин
Москва, 13 июня. США используют террористов, чтобы дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России. Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что Холодная война осталась в прошлом, и теперь у России прозрачные отношения со всем миром, включая США и Европу. Такой же открытости в Москве ожидали и от запада, но вместо этого в России увидели, что «американские спецслужбы как раз поддерживают террористов».
«И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — заявил Путин.