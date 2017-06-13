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Путин рассказал, как он воспринял предложение Ельцина стать президентом
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Путин рассказал, как он воспринял предложение Ельцина стать президентом

4:48  13 Июня 2017
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Путин рассказал, как он воспринял предложение Ельцина стать президентом

Москва, 13 июня. Во время своего интервью с американским режиссером Оливером Стоуном президент Путин рассказал о первых днях работы в высших эпизодах власти, когда президент Ельцин предложил ему работать в качестве премьер-министра, а после баллотироваться в президенты. Сперва, по словам Путина, он отказался, поскольку опасался за своих детей и не готов был так резко поменять свою жизнь.

«Когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов, — рассказал президент. — И откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: «Ты свободен».

Путин рассказал, как он воспринял предложение Ельцина стать президентом

Путин рассказал, что опасался за свою семью и детей, поскольку в случае внезапной отставки ему было бы очень трудно обеспечить их безопасность. При этом видел свою семью он в это время мало, работая в жестком режиме.

#путин
Валентин Меликов
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