Путин: Я не знал, что стану президентом

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Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну признался, что не знает, почему первый президент России Борис Ельцин выбрал именно его в качестве своего преемника.

Путин признался, что до конца не был уверен, что станет президентом, однако решил для себя, что если судьба распорядится именно так, то нужно идти до конца.

«Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне», — признался Путин.

Также он отметил, что данная ситуация стала «очень тяжелым испытанием для страны».