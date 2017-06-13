США вырастили «Аль-Каиду» и должны признать свою вину — Путин

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Москва, 13 июня. Американские спецслужбы сделали очень много для развития исламской террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), фактически «вырастив» ее с нуля, заявил президент Путин в ходе интервью с Оливером Стоуном, и должны понимать свою ответственность.

«Аль-Каида» — не результат нашей деятельности. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и «Аль-Каиду», и бен Ладена», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что нет ничего удивительного в том, что исламский терроризм вышел из под контроля: «И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина».