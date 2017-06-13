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Экономика
Путин назвал политику Центробанка очень взвешенной
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Путин назвал политику Центробанка очень взвешенной

4:36  13 Июня 2017  /обновлено: 4:40  13 Июня 2017
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Путин

Вашингтон, 13 июня. Центробанк проводит очень взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны Международного валютного фонда (МВФ), сказал российский президент Владимир Путин на канале Showtime.

Глава государства Владимир Путин считает, что Центральный банк России проводит очень «взвешенную монетарную политику, и это находит понимание и поддержку у международных финансовых организаций, в том числе со стороны МВФ». Такое мнение он выразил в ходе интервью западному режиссеру Оливеру Стоуну. 

Путин напомнил, что Россия погасила свой долг перед МВФ, но и долги всех бывших республик СССР, в том числе долг Украины в размере 16 млрд долларов. Он подчеркнул, что МВФ положительно оценивает политику Центробанка, о чем свидетельствуют контакты с главой ведомства Кристин Лагард.  «А о кредитно-денежной политике — мы в контакте с госпожой Лагард, с другими коллегами из МВФ, мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации, и мне хорошо известно, как руководство МВФ оценивает политику Центрального банка России, оценивает положительно», — пояснил глава государства РФ. 

Ирина Селезнева
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