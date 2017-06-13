Путин назвал сильные качества Ельцина
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Вашингтон, 13 июня. Первый президент России Борис Ельцин имел проблемы с алкоголем, однако не уклонялся от личной ответственности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Путин отметил, что у Ельцина, как и у каждого человека, были свои проблемы, в том числе с алкоголем, но были и сильные стороны.
«Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя», — подчеркнул российский президент.
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