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Вашингтон, 13 июня. Первый президент России Борис Ельцин имел проблемы с алкоголем, однако не уклонялся от личной ответственности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин отметил, что у Ельцина, как и у каждого человека, были свои проблемы, в том числе с алкоголем, но были и сильные стороны.