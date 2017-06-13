Путин: Попытка Вашингтона уничтожить экономику России ведет в никуда

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Москва, 13 июня. По словам президента Владимира Путина, существует возможность того, что Соединенные Штаты попытаются уничтожить экономику России и сменить руководство страны. Такую политику Путин назвал большой ошибкой.

В ходе интервью с Оливером Стоуном режиссер допустил, что США могут попытаться максимально ослабить Россию, чтобы захватить российский ядерный потенциал.

«Я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее, — отметил Путин. — Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25–50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала».