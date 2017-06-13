Путин: У нас есть доказательства поддержки США террористов в Чечне

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Вашингтон, 13 июня. Во время первой и второй чеченской компаний Соединенные Штаты постоянно поддерживали чеченских террористов как политически, так и финансово, заявил в ходе интервью президента Владимир Путин. Президент заявил, что у российских властей есть соответствующие доказательства.

«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто, — напомнил Владимир Путин в ходе интервью с Оливером Стоуном. — А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам».

По словам Путина, когда он беседовал об этом с президентом США Джорджем Бушем — показал ему список сотрудников спецслужб США, которые оказывали непосредственную поддержку террористам — Буш возмутился и сказал, что «разберется» с тем, кто ведет эту деятельность.