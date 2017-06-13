Путин: ЦРУ заявляло о поддержке «оппозиции» в РФ, за которую выдавались террористы
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Москва, 13 июня. Сотрудники ЦРУ контактируют с маскирующимися под оппозицию террористическими структурами. Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента России, Москва по партнерским каналам получила письмо ЦРУ, в котором говорилось о том, что агенты службы вправе поддерживать отношения с представителями все оппозиционных сил и будут продолжать это делать. Путин отметил, что из письма было ясно, что речь идет о террористических структурах, которые лишь представлялись обычной оппозицией.
«Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но, тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции», — заявил президент России.