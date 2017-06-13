Путин рассказал об отношениях с Горбачевым

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин признался, что приглашал первого президента СССР Никиту Горбачева в свой рабочий кабинет, а также рассказал о взаимоотношениях с ним.

Путин рассказал, что приглашал Горбачева в Кремль.

«Он был у меня в Кремле, в рабочем кабинете… ну да, несколько лет назад», — рассказал Путин.



Путин отметил, что Горбачев поддерживает его и в политике в отношении НАТО, и Крыма.



«Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же – в чем-то со мной согласен, в чем-то нет», — пояснил Путин.

Оливер Стоун снял многосерийный документальный фильм под названием «Путин». 12 июня его показ начал телеканал Showtime. В России права на показ четырехсерийного документального фильма выкупил «Первый канал». Он будет показан на неделю позже премьеры.