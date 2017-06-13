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Политика
Путин рассказал об отношениях с Горбачевым
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Путин рассказал об отношениях с Горбачевым

4:27  13 Июня 2017
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Путин рассказал об отношениях с Горбачевым

Вашингтон, 13 июня. Президент России Владимир Путин признался, что приглашал первого президента СССР Никиту Горбачева в свой рабочий кабинет, а также рассказал о взаимоотношениях с ним. 

Путин рассказал, что приглашал Горбачева в Кремль.

«Он был у меня в Кремле, в рабочем кабинете… ну да, несколько лет назад», — рассказал Путин.

Путин отметил, что Горбачев поддерживает его и в политике в отношении НАТО, и Крыма. 

«Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же – в чем-то со мной согласен, в чем-то нет», — пояснил Путин.

Оливер Стоун снял многосерийный документальный фильм под названием «Путин». 12 июня его показ начал телеканал Showtime. В России права на показ четырехсерийного документального фильма выкупил «Первый канал». Он будет показан на неделю позже премьеры.

#путин #стоун #горбачев
Алексей Громов
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