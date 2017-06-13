Путин рассказал о сотрудничестве с США в афганском вопросе

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Работа, проводимая с Вашингтоном в плане урегулирования ситуации в Афганистане, отвечает интересам Москвы. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну в документальной ленте «Путин».

«Мы поддержали США, разрешив со своей территории поставку оружия. Мало того — это сотрудничество соответствует нашим интересам и это как раз тут случай, где мы должны объединять свои усилия», — отметил Путин.

При этом президент России уточнил, что не оказывает поддержку Штатам путем создания новых военных баз. «У нас со времен СССР в Таджикистане осталась дивизия, которую мы потом превратили в базу для заслона от терроризма в Афганистане», — уточнил президент РФ.