Путин рассказал Стоуну о своих снах

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Москва, 13 июня. Весь мир узнал, снятся ли российскому лидеру кошмарные сны. Ответ на этот вопрос прозвучал в фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого начался на телеканале Showtime.

Как оказалось, российскому лидеру кошмары не снятся вовсе. Отвечая на вопрос режиссера Стоуна «почему?», Владимир Путин предположил, что «от спорта и от военной службы».

Добавим, что на российском телевидении фильм «Путин» будет показан на следующей неделе – с 19 по 22 июня