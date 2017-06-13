Путин рассказал Стоуну о своих снах
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Москва, 13 июня. Весь мир узнал, снятся ли российскому лидеру кошмарные сны. Ответ на этот вопрос прозвучал в фильме Оливера Стоуна «Путин», показ которого начался на телеканале Showtime.
Как оказалось, российскому лидеру кошмары не снятся вовсе. Отвечая на вопрос режиссера Стоуна «почему?», Владимир Путин предположил, что «от спорта и от военной службы».
Добавим, что на российском телевидении фильм «Путин» будет показан на следующей неделе – с 19 по 22 июня
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