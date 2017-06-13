Путин рассказал, чем бы закончилось вступление РФ в НАТО
Москва, 13 мая. Вступи Россия в свое время в НАТО, все бы закончилось нервозностью США. Такое мнение высказал Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, показанному в фильме на телеканале Showtime.
«Соединенные Штаты стали бы очень нервничать, вступи Россия в свое время в НАТО - ведь в этом случае у Москвы появился бы голос, соответственно, мы бы не позволили собой манипулировать», - рассказал российский лидер.
Путин добавил, что такая возможность действительно рассматривалась в бытность Билла Клинтона президентом США, и уже тогда, в ходе обсуждения этого вопроса, американцы заметно нервничали от подобных перспектив.