Путин рассказал об одной из ошибок США во внешней политике

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Москва, 13 июня. Соединенные Штаты, вместо того, чтобы выстраивать хорошие отношение с Россией, тратят огромные деньги на оборонные нужды. Об этом российский лидер заявил в документальном фильме Оливера Стоуна «Путин».

«Мы в прошлом году, если переводить на доллары, потратили на «оборонку» 40 млрд долларов, а США - 460 миллиардов с лишним! Это, конечно, запредельные величины», - заявил Путин.

«Это больше, чем тратят все государства мира вместе взятые», - резюмировал Путин, добавив, что «основное, что есть в России, - это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием».