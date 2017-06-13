Президент России Путин сообщил, когда расскажет о стратегии США

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Москва, 13 июня. Владимир Путин раскрыл тайну о том, когда наконец-таки расскажет о стратегии США в отношении России. Ответ на вопрос прозвучал в фильме «Путин» Оливера Стоуна.

«Я всем непременно отвечу на этот вопрос и притом - очень подробно и очень откровенно! Однако это случится не раньше того момента, когда я выйду на пенсию», - пообещал российский лидер.

Добавим, что на российском ТВ фильм «Путин» будет показан 19-22 июня 2017 года.

