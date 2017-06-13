Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Владимир Путин рассказал о трудном выборе Горбачева в начале 90-х
Triangle Created with Sketch.

Владимир Путин рассказал о трудном выборе Горбачева в начале 90-х

4:16  13 Июня 2017
117

Владимир Путин рассказал о трудном выборе Горбачева в начале 90-х

Москва, 13 июня. Михаил Горбачев и руководство СССР в начала 90-х годов прошлого столетия понимали, что страна нуждается в переменах. Об этом Владимир Путин рассказал в эфире документального фильма Оливера Стоуна «Путин». 

«Горбачев и все, кто его окружал, понимали, что страна нуждается в переменах. Но я не могу сказать, что они точно понимали, какие нужны перемены, и как их добиться», - сказал российский президент.

«Заслуга Горбачева в  том, что он почувствовал необходимость перемен, и пытался менять систему. Проблема была в том, что она сама по себе оказалась негодной. Как сохранить страну - никто не знал. В итоге - довели до распада страны», - подчеркнул Пути.
 

#владимир путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть