Владимир Путин рассказал о трудном выборе Горбачева в начале 90-х

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Москва, 13 июня. Михаил Горбачев и руководство СССР в начала 90-х годов прошлого столетия понимали, что страна нуждается в переменах. Об этом Владимир Путин рассказал в эфире документального фильма Оливера Стоуна «Путин».

«Горбачев и все, кто его окружал, понимали, что страна нуждается в переменах. Но я не могу сказать, что они точно понимали, какие нужны перемены, и как их добиться», - сказал российский президент.