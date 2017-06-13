Владимир Путин рассказал о трудном выборе Горбачева в начале 90-х
Москва, 13 июня. Михаил Горбачев и руководство СССР в начала 90-х годов прошлого столетия понимали, что страна нуждается в переменах. Об этом Владимир Путин рассказал в эфире документального фильма Оливера Стоуна «Путин».
«Горбачев и все, кто его окружал, понимали, что страна нуждается в переменах. Но я не могу сказать, что они точно понимали, какие нужны перемены, и как их добиться», - сказал российский президент.
«Заслуга Горбачева в том, что он почувствовал необходимость перемен, и пытался менять систему. Проблема была в том, что она сама по себе оказалась негодной. Как сохранить страну - никто не знал. В итоге - довели до распада страны», - подчеркнул Пути.