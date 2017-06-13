Вашингтон попросил Москву отпустить «задержанных журналистов», которых не задерживали

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Вашингтон, 13 июня. Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер на брифинге в Белом доме призвал Москву отпустить задержанных на несанкционированных акциях журналистов, которых не задерживали.

Комментируя прошедшие в России 12 июня несанкционированные акции, Спайсер призвал Москву отпустить «мирных протестующих» и «задержанных журналистов».

«Задержание мирных протестующих, наблюдателей за правами человека и журналистов бросает вызов ключевым демократическим ценностям», — заявил Спайсер.

При этом представитель Белого дома не уточнил, о каких именно журналистах идет речь. В российских СМИ сообщалось лишь о задержании на непродолжительное время корреспондента одной из столичных радиостанций и члена Общественной палаты России Георгия Федорова. Однако оба были отпущены за несколько часов до начала брифинга в Белом доме.