Путин: США уверовали во вседозволенность и исключительность

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Вашингтон, 13 июня. Российский лидер Владимир Путин заявил, что США оказались в ловушке ошибок, куда привела их вера во вседозволенность и собственную исключительность, об этом он рассказал режиссеру Оливеру Стоуну.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал иллюзию, которая возникла у Вашингтона после распада СССР. «Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут все и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинает допускать ошибки», — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, его слова приводит канал Showtime.

По словам Путина, в такой ситуации Вашингтон не анализировал ситуацию, не думал о последствиях. Поэтому страна начала функционировать неэффективно. Таким образом, ддна ошибка наслаивается на другую. «Вот в такую ловушку, мне кажется, США попали сегодня», — сказал президент.

Также российский лидер отметил, что после Второй мировой войны возникла двуполярная система. «Думаю, что это была стратегическая ошибка со стороны СССР. Так действовали достаточно просто, примитивно, и дали повод для западных стран, в том числе США, создать НАТО и начать холодную войну», — прокомментировал он.

По мнению Путина, США осознали себя мировой державой, вбили миллионам людей идею своей исключительности, именно это породило имперское мышление и потребовало вести соответствующую внешнюю политику. Однако контролировать все невозможно, такая тактика все равно приводит к проблемам.